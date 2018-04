Opvallend veel drugsafval gevonden in Brabant

Zelfs voor Brabantse begrippen zijn de afgelopen dagen uitzonderlijk vaak vaten met drugsafval gedumpt in het midden en westen van de provincie. Een dumping in Galder was dinsdag al de tiende in slechts een week tijd. Ook in Breda, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Ulvenhout en Schijndel werd drugsafval aangetroffen, waaronder lekkende vaten.

De zuidelijke provincies kampen al geruime tijd met dit soort dumpingen. Het afval is afkomstig van laboratoria waar synthetische drugs worden gefabriceerd, zoals xtc en speed.

Bij een van de dumpingen, vorige week donderdag aan de Berlagehof middenin Tilburg, werd de huismeester van een ouderencomplex onwel. Hij had vaten met chemicaliën gevonden bij het afval van het complex.

De politie spreekt van een „zorgelijke situatie”. De dumpingen leiden tot gezondheidsrisico’s, milieuschade en hoge kosten voor het opruimen.