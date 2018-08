Opvallend veel auto-inbraken aan Zeeuwse kust

Vakantiegangers en dagjesmensen zijn dit zomerseizoen veel vaker dan in voorgaande jaren de dupe van auto-inbraken langs de Zeeuwse kust. In de hele provincie zijn in amper een maand tijd 184 van dit soort inbraken gemeld, waarvan 105 langs de kust.

Vorig jaar werden nog ‘slechts’ 46 mensen de dupe van auto-inbraak langs de Zeeuwse kust, een jaar daarvoor bleef de teller op 54 gevallen staan. De politie zegt hoge prioriteit te geven aan het onderzoek naar de daders, die nog voortvluchtig zijn. Vooral toeristen zijn de pineut.

Opmerkelijk veel van de inbraken zijn gepleegd in de gemeente Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen: daar zijn er al 39 geregistreerd. Maar ook op Walcheren en Schouwen-Duiveland worden regelmatig auto’s opengebroken.