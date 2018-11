Opstootjes en arrestaties rond intocht Sint

Op diverse plaatsen in Nederland waren er zaterdag bij de intocht van Sinterklaas opstootjes en arrestaties. De landelijke intocht van de goedheiligman in Zaandam verliep echter „hartstikke goed”, zo oordeelde burgemeester Jan Hamming tevreden.

Onder meer op de Erasmusbrug in Rotterdam moest de politie in actie komen. Demonstranten tegen Zwarte Piet kregen door hun tegenstanders een rookbom naar hen toe gegooid. Die tegenstanders wilden bovendien met de demonstranten op de vuist, maar de politie kon dit voorkomen. Er werden drie mensen aangehouden.

Ook in Eindhoven was de sfeer grimmig. Honderden hardekernsupporters van PSV stonden tegenover een kleine groep van zo’n twintig activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), maar de politie kon de twee groepen uiteen drijven. Een aantal personen werd aangehouden wegens het gooien van eieren. Gespannen was de sfeer ook in Leeuwarden, waar voetbalsupporters van Cambuur zich tegen demonstranten dreigden te keren. De politie wist echter een barrière te vormen. Ook in Hoorn en Den Haag waren er provocaties over en weer.

Hoe Zwarte Piet zich ontpopt als splijtzwam

Eerder op de dag werd een busreis van activisten van KOZP van Amsterdam naar Den Helder in Alkmaar gestopt. Volgens de politie omdat die zich niet aan afspraken hadden gehouden. Op diverse plekken gingen demonstraties niet door, bijvoorbeeld omdat ze verboden werden of omdat de demonstranten het te gevaarlijk vonden.

Zaterdagmiddag liet een woordvoerster van KOZP weten „supertrots” te zijn. „Nog nooit zijn zo veel jongenmensen de straat op gegaan.” Ze vindt het jammer dat op verschillende plekken ,,ons recht op demonstratie werd ingeperkt”.

Een woordvoerder van de politiekorpsleiding zei dat er nog wordt geïnventariseerd hoe de intocht op diverse locaties is gegaan. Het is niet zeker of de politie nog met een verklaring komt daarover. „Het was in veel gevallen ook gewoon een zaak van samenwerking tussen de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie in de diverse regio’s.”

In Zaandam was het „een kinderfeest zoals een kinderfeest hoort te zijn”, aldus Hamming. De landelijke intocht, die een kleine 30.000 bezoekers trok, ging wel gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Op vier aangewezen plekken werd gedemonstreerd, vier personen werden aangehouden.