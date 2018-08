Opstootje tijdens strafzaak over ripdeal

Aan het eind van de behandeling van de eerste zitting in de strafzaak over een fatale ripdeal in Breda hebben de nabestaanden van het slachtoffer vrijdag de confrontatie gezocht met de verdachten. De twee broers van het slachtoffer slaagden erin om de verdachten op weg naar het cellenblok te achtervolgen. Pas in de gang naar het cellenblok wist de parketpolitie de twee woedende broers tegen te houden en terug te sturen. De confrontatie kon ternauwernood worden voorkomen.

De strafzaak gaat over de dood van Bredanaar Kaan Safranti op 8 april. De jongeman werd met een kalasjnikov doodgeschoten tijdens een drugsdeal in zijn appartement.

De politie arresteerde tot dusver in totaal zes verdachten uit Limburg, vier mannen en twee vrouwen.

Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz sloeg de vlam in de pan toen de verdachte Sofyan S. medeverdachte Ashley R. voor vertrek naar het cellenblok omhelsde. Volgens diverse aanwezigen is ook met een horloge naar de verdachten gegooid.

De rechter noemde de reactie van de nabestaanden onacceptabel. De zitting werd vrijdagmiddag achter gesloten deuren afgerond met uitzondering voor pers en politie.

De broers zijn niet aangehouden maar er is wel een onderzoek gestart, zei officier van justitie Pauline Lanslots. Beelden van camera’s in de rechtszaal zullen worden bekeken en ook de dreigende uitlatingen van de nabestaanden zullen worden vertaald.

Advocaat Moszkowicz heeft aangekondigd dat hij aangifte gaat doen van bedreiging en poging tot mishandeling.

De vijf verdachten die vrijdag in de rechtbank moesten verschijnen, blijven vastzitten.

De zaak gaat 9 november verder.