Opstarten kerncentrale Borssele uitgesteld

De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele wordt enkele dagen later opgestart dan gepland. Aanvankelijk zou deze vrijdag weer in bedrijf worden genomen. Dat is nu uitgesteld tot maandag, laat elektriciteitsproducent EPZ weten.

Volgens EPZ, eigenaar van de centrale, is er meer tijd nodig om „een verbetering in het reactorbeveiligingssysteem” door te voeren. Daarmee kan de kerncentrale voortaan sneller opgestart worden na een storing.

De centrale werd ruim een week geleden stilgelegd door een probleem met een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. Ook ontstond door de storing schade aan een ander onderdeel, een lager in een pomp voor koelmiddel.

Volgens EPZ kwam de nucleaire veiligheid niet in het geding. Doordat de kerncentrale uit bedrijf is, wordt er geen stroom geleverd aan het net.