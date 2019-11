Opsporingsinstanties oefenen klopjacht

Op verschillende dagen in november oefenen de politie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie om zich voor te bereiden op een aanslag of een dreiging daarvan. Maandag is de eerste oefendag. Waar de oefeningen plaatsvinden, wordt van tevoren niet bekendgemaakt.

Ergens in het land vindt een ‘manhunt’ plaats. Dat is een georganiseerde klopjacht op een of meerdere mensen die op basis van informatie en politieonderzoek mogelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Doel van de oefening, genaamd Sigil, is om deze dreiging weg te nemen.

Waar en wanneer wordt geoefend, is ook voor de deelnemers onbekend om het zo realistisch mogelijk te laten lijken.