Opsporingsdiensten pakken bende plofkrakers

Samenwerkende opsporingsdiensten van de Nederlandse en Duitse politie hebben onlangs een Nederlandse bende plofkrakers opgerold die in Duitsland actief was. De arrestaties zijn het resultaat van een intensieve jarenlange samenwerking tussen beide politiekorpsen en het Openbaar Ministerie Oost-Nederland in de grensstreek, aldus de politie.

Speciale politie-eenheden sloegen dinsdag drie verdachten in de boeien in Dortmund, nadat er in het nabijgelegen Castrop-Rauxel een plofkraak was gepleegd. Twee van deze Nederlandse arrestanten zitten nog steeds vast.

Na de aanhouding deed de politie in Nederland op meerdere plaatsen doorzoekingen. Daarbij werden gasflessen, contant geld en een wapen aangetroffen. Volgens de politie bleek het te gaan om een „professioneel opererende groep plofkrakers”. Onderzocht wordt bij hoeveel plofkraken de twee verdachten betrokken zijn geweest. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.