Opsporingsbericht met foto ontsnapte ‘tattookiller’ verspreid

De politie heeft donderdag de foto en de naam verspreid van een van de zogenoemde ‘tattookillers’. Deze verdachte, Cor P. (36), ging er deze week vandoor nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Hij was vrijgelaten na het uitzitten van het grootste deel van een straf voor een ander misdrijf. Hij is spoorloos en wordt gezocht.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is sindsdien bezig de man op te sporen. Hij is dinsdag voor het laatst gezien in Schiedam. De politie laat weten dat de man bekend staat als vuurwapengevaarlijk. Mensen wordt geadviseerd hem niet te benaderen als hij gezien wordt, maar 112 te bellen.

P. en drie anderen worden verdacht van de liquidatie van Onno Kuut in 2009. De vier zouden Kuut (30) destijds hebben gemarteld en met een mes hebben omgebracht. Daarna zouden ze zijn lichaam in de duinen van Hoek van Holland hebben begraven. Kuut behoorde ook tot de ‘tattookillers’. Dit veronderstelde moordcommando dankt zijn sinistere naam aan de Chinese karakters die de leden op hun rug hebben laten tatoeëren en ‘wees daadkrachtig’ betekenen.

Het proces tegen de vier loopt anders dan gebruikelijk. Het OM heeft vorig voorjaar al tegen alle vier een levenslange celstraf geëist. Het vonnis werd eind mei opeens uitgesteld om nog vijf getuigen te kunnen horen.