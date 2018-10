Opsporing Verzocht toont beelden schietpartij

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht toont dinsdag beelden van de verdachte van de liquidatiepoging aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam van vorige week woensdag. Een 64-jarige man werd in zijn auto meerdere malen beschoten door een persoon die op een scooter zat. Het slachtoffer verkeert nog in levensgevaar.

De schutter vluchtte op de scooter en werd aangereden op de ’s-Gravenweg. Dat is te zien op de beelden van een bewakingscamera die Opsporing Verzocht dinsdag uitzendt. De scooter en de helm van de verdachte zijn door de politie gevonden. De schutter is te voet verder gevlucht.