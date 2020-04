Opsporing Verzocht levert vijf tips op over gestolen Van Gogh

De politie heeft vijf tips gekregen sinds de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond, waarin aandacht werd besteed aan de diefstal van een schilderij van Vincent van Gogh in Laren. Dit maakte een politiewoordvoerster woensdag bekend.

Mogelijk hebben camera’s in de buurt van het museum Singer Laren de vluchtauto geregistreerd. De recherche vraagt eigenaren van de camera’s hun beelden met de politie te delen. Daarnaast zoekt de politie mensen die in de nacht van zondag op maandag rond 03.15 uur iets hebben opgemerkt in het Gooise dorp dat met de inbraak te maken kan hebben.

Bij de inbraak werd een schilderij van Vincent van Gogh uit 1884 gestolen. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Het gestolen schilderij van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.