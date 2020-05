Opsporing Verzocht levert 19 tips op over schietpartijen

De politie heeft na een oproep in Opsporing Verzocht 19 tips gekregen over de schietpartijen op de Bergselaan in Rotterdam en de Jacob Heemskerckstraat in Dordrecht.

In Rotterdam roept de politie de hulp van getuigen in die zondagavond mogelijk twee daders hebben zien wegrennen naar de klaarstaande vluchtauto op de Bergselaan, met daarin een bestuurder. Bij de schietpartij kwam de 25-jarige Rotterdammer Ibrahim Azaim om het leven. Vermoedelijk is de vluchtauto kort daarna uitgebrand onder de Spaansebrug. De auto die in brand is gestoken is een grijze Audi S4. De getuigenoproep leverde negen tips op.

De politie vroeg in dezelfde uitzending van Opsporing Verzocht om tips over de schietpartij in Dordrecht, waarbij Johnny Henriques (42) eind vorige maand om het leven kwam. Die oproep leverde vooralsnog tien tips op. In Dordrecht wil de politie onder meer weten of de dodelijke schietpartij iets te maken heeft met een beschieting op 15 maart bij het Dordtse winkelcentrum Crabbehof. Daarbij werden de broer en schoonzus van Henriques beschoten.