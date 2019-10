Opslagloods Hedel verwoest door brand

In het Gelderse Hedel is een loods met skikleding en motoronderdelen grotendeels verwoest door brand. Die brak eind van de ochtend uit en ging volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid gepaard met dikke rookwolken.

Een omstander die rook heeft ingeademd werd voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Verder raakte niemand gewond. Omwonenden van de loods aan de Drielseweg kregen het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten.

„In de loop van de middag nam de rook flink af”, aldus een woordvoerster. In de rook zitten verder geen gevaarlijke stoffen, blijkt uit metingen. „De brand is onder controle maar het dak is naar beneden gekomen en dat bemoeilijkt het nablussen. De dakplaten worden nu weggehaald.”

De brandweer zette veel materieel in en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Van een van de panden zijn ramen gesprongen.