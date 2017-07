In een loods aan de Kroonstraat in Etten-Leur heeft de politie woensdagmiddag een opslag voor drugsgrondstoffen gevonden. De politie zegt dat er ongeveer 8500 kilo plus ongeveer 1000 liter grondstof voor synthetische drugs in de loods ligt. Wat het precies is en wat ermee gemaakt kan worden, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

De politie ging in de loods kijken naar aanleiding van een tip. Er was niemand aanwezig en er is niemand aangehouden. De spullen worden woensdagavond nog afgevoerd.