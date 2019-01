„Opruimen van strand is alleen maar lief”

Fleecedekens, kuipstoeltjes, lattenbodems en gloeilampen, dat is wat er woensdag is aangespoeld op Vlieland. Bewoners van het Waddeneiland zijn druk bezig met opruimen. Bij het strand hebben mensen al bultjes van de spullen gemaakt. Een deel daarvan gaat mee naar huis, als souvenir, maar dat vindt de gemeente niet erg. „Het is alleen maar heel lief. Wij zijn blij dat we de troep kwijt zijn. Verwerken kost meer dan het spul waard is. Bovendien valt het met onze twee agenten toch niet te bewaken, het spul ligt over het hele strand”, zegt burgemeester Tineke Schokker (CDA) van Vlieland.

De spullen komen uit containers die van de MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, waren gevallen. Drie containers kwamen op Vlieland terecht en vier op Terschelling. Op het buureiland vonden mensen onder meer speelgoed, auto-onderdelen en flatscreen-tv’s. De gemeente Terschelling heeft gezegd dat die spullen waardeloos zijn geworden en daarom mogen worden meegenomen. Schokker: „Zij hebben de leuke containers. Maar we gunnen het onze buren hoor.”

Schokker denkt dat Vlieland nog wel een paar dagen bezig is met opruimen. „We hebben een oproep gedaan voor vrijwilligers, iedereen helpt mee. Mensen komen met trekkers en grote karren. Dit hebben we wel vaker gehad. De kosten declareren we bij de reder, zo werkt dat”, aldus Schokker.

Een van de drie gestrande containers is naar een gemeentewerf op Vlieland gebracht. De tweede container, vol fleecedekens, wordt leeg geschept. De losse spullen op het strand komen uit de derde container, die volgens Schokker al in stukken is afgevoerd. De spullen die niet door jutters worden meegenomen, gaan waarschijnlijk als afval naar het vasteland, om daar te worden verwerkt.