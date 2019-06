Opruimen ravage na tornado kost tijd

De tornado die dinsdagavond over Rheden trok en daar een enorme ravage heeft aangericht in dorp en natuur, is begonnen in Nijmegen en heeft een afstand van zeker 33 kilometer afgelegd. Dat blijkt uit onderzoek van MeteoGroup.

Het Verbond van Verzekeraars vermoedt dat de schade tientallen miljoenen euro’s bedraagt. In de lijn van Nijmegen naar Zutphen zijn bomen uit de grond getrokken en daken van gebouwen geblazen. De ravage was het grootst in Rheden, waar de windhoos over een wijk trok. De tornado had een breedte van 50 tot 100 meter.

Ook Nationaal Park de Veluwezoom is flink getroffen. Veel bomen zijn omgewaaid en vanwege gevaar van vallende takken zijn wegen en paden in het bij toeristen populaire wandelgebied afgesloten. Rijden en wandelen in het gebied is op eigen risico, aldus de gemeente en gebiedsbeheerder Natuurmonumenten. Het zou beter zijn om niet in het gebied te komen, maar de afgelopen twee dagen hielden waarschuwingen bezoekers niet altijd tegen.

Boswachter José Lamain van Natuurmonumenten vertelt over de enorme klus waar de organisatie de komende weken, en misschien wel maanden, voor staat.

Hoe groot is de schade?

„Daar is op dit moment nog weinig van te zeggen, maar de ravage is enorm. Ook grote en 150 jaar oude eiken, die nog van goede kwaliteit waren, zijn ontworteld. Dat doet pijn.”

Hoe lang duren de opruimwerkzaamheden?

„Ook dat is lastig in te schatten. Wat we doen is eigenlijk het spoor van de tornado volgen. We beginnen bij het vrijmaken van de belangrijkste beheer- en toegangswegen, hierin trekken we samen op met de gemeente. De gemeente bepaalt wanneer een toegangsweg vrijgegeven kan worden. Vervolgens pakken we de wandel- en fietsroutes op en daarna volgt de rest, maar zo ver zijn we nog lang niet.”

Nationaal Park Veluwezoom gesloten na storm

Hoe complex is deze klus?

„Dit is een unieke situatie. Deze windkracht met zo’n gevolg hebben we hier nog niet eerder meegemaakt. We hebben zelf ook niet de mogelijkheden en het materiaal. Daarom gaan niet alleen onze eigen mensen en vrijwilligers aan de slag, maar worden ook boomdeskundigen met groot materieel ingehuurd.”

Wat gebeurt er met de omgevallen bomen in het bos zelf?

„Die laten we zoveel mogelijk liggen. Dat worden broedplaatsen voor vogels en insecten. Op het landgoed Heuven gaan we weer aanplanten.”

Door de storm zijn ook veel nesten van de eikenprocessierups verstrooid. Levert dat nog gevaar op?

„Ook dat hebben we op dit moment nog niet geïnventariseerd.”

