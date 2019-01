„Opruimacties Wadden vanaf maandagmiddag gevaarlijk”

De Veiligheidsregio Friesland adviseert vrijwilligers om vanaf maandagmiddag niet naar het Waddengebied te komen voor schoonmaakacties. De veiligheidsregio twittert dat het opruimen van spullen uit overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe door een harde storm gevaarlijk is.

Zolang het weer het toelaat, blijven bedrijven wel troep uit containers van de MSC Zoe weghalen. Zij zijn beter dan vrijwilligers toegerust om in stormachtig weer te blijven werken, aldus de veiligheidsregio. Vermoedelijk kunnen vrijwilligers vanaf woensdag weer helpen bij het schoonmaken van de kustlijn.

Ook wordt sterk afgeraden om als vrijwilliger op de Afsluitdijk te gaan opruimen. Het is daar niet veilig. Als de wind is gaan liggen, worden er weer inspectievluchten gedaan en gaan sonarboten weer verder zoeken naar containers die nog in zee liggen. Op Schiermonnikoog zal maandag een speciale zuiger worden ingezet bij het opruimen van plastic afval. Onder meer op Rottumerplaat is zondag ook weer opgeruimd.

Weeronline meldt vanaf maandagmiddag onstuimig weer met landinwaarts een krachtige zuidwestenwind. Maandagavond draait de wind naar het westen tot noordwesten. Vooral in de noordelijke kustgebieden wordt de wind stormachtig. Daarbij is er kans op windstoten tot circa 90 kilometer per uur. Het KNMI heeft voor dinsdag code geel uitgeroepen voor de kustprovincies, in verband met zware windstoten tot 100 kilometer per uur.