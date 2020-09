Opruimactie levert ruim 127.000 stuks aan zwerfvuil op

In totaal is er de afgelopen dagen in het hele land 127.211 stuks aan zwerfvuil opgehaald. Zeker 35.000 deelnemers deden zaterdag op bijna 2500 plekken mee aan World Cleanup Day en eerder in de week was er een speciale scholenactie. Volgens de organisatie is het meest gevonden soort afval de sigarettenpeuk. Op de tweede plek staat verpakkingsmateriaal, gevolgd door blikjes.

’s Werelds grootste opruimactie had plaats in 180 landen en leverde bijna 7 miljoen stuks afval op. Plastic bleek net als vorig jaar het meest gevonden materiaal, het zat in zo’n 74 procent van het afval. De blikjes van Red Bull scoorden het hoogst in de categorie meest gevonden merken, gevolgd door Marlboro, McDonald’s en Heineken.

Volgens de organisatie waren Nederlanders wereldwijd het meest actief bij het registreren van het afval via een speciale app. „We zijn erg trots op het succes van deze editie van World Cleanup Day”, zegt Helene van Zutphen, directeur van medeorganisator Stichting Nederland Schoon. „Het is bewonderenswaardig dat zoveel buurtbewoners, scholieren, bedrijven en organisaties dit jaar samen de handen uit de mouwen hebben gestoken.”

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans gaf vanuit Brussel het startsein voor de Nederlandse actie, die dit keer werd georganiseerd door de Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon.

Het doel was om zo veel mogelijk afval dat op straat lag op te ruimen. Door te kijken wat er rondzwerft en waar het vandaan komt, hoopt de organisatie structurele oplossingen voor zwerfafval te vinden.

Naar verwachting worden er volgend jaar een stuk minder plastic flesjes gevonden, vanwege de invoering van statiegeld op elk plastic flesje vanaf 1 juli 2021. Volgens de organisatie is deze maatregel in landen als Noorwegen en Duitsland al een succes, waar 97 tot 99 procent van de gebruikte flessen en blikjes netjes wordt ingeleverd. „Reken de milieuwinst maar uit voor Nederland, waar volgens de Rijksoverheid elk jaar 100 miljoen plastic flesjes in de natuur belanden.” Ook komt er vanaf volgende zomer een verbod op wegwerpplastic, zoals rietjes, vorken en bordjes en is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de invoering van statiegeld op blik vanaf 2022.