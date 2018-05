Drones zijn in opmars. De redactie wil daar binnenkort in enkele artikelen aandacht aan besteden. Graag komen we in contact met bezitters van een drone. Wat doet u met het op afstand bestuurbare vliegtuigje? Gebruikt u het toestel beroepsmatig of (ook) voor hobby-doeleinden?

Mail voor 24 mei uw bijdrage naar binnen@refdag.nl. Vermeld in de mail uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer.