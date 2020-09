Oproep voor komst coördinator tegen ondermijnende criminaliteit

Burgemeester Paul Depla van Breda pleit voor een nationaal coördinator ondermijnende criminaliteit. Zo’n coördinator moet onderdeel worden van het bestrijden van de georganiseerde misdaad, zei hij vrijdagochtend in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Depla hield zijn pleidooi samen met Caspar Hermans, directeur van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in Amsterdam, dat zich richt op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

„We leven nog steeds in een rechtsstaat, maar het betonrot van de narcostaat tast die rechtsstaat aan”, zei Depla. Hij en Hermans waren in de uitzending om te praten over het Pact voor de Rechtsstaat, dat door onder meer het OM, burgemeesters en de politie werd opgericht met het doel ondermijnende criminaliteit terug te dringen.

In de Radio 1-uitzending van 1op1 reageerde CDA-Kamerlid Chris van Dam positief op het pleidooi van Depla en Hermans. „Ik denk dat het echt van belang is dat er meer gecoördineerd wordt.”

Het Pact voor de Rechtsstaat is opgesteld een jaar na de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. Wiersum was een van de twee advocaten van de kroongetuige in het Marengoproces en werd mogelijk in opdracht van hoofdverdachte Ridouan Taghi doodgeschoten, maar van een formele verdenking is geen sprake. De moord bracht een grote schok in justitiële kringen en ver daarbuiten teweeg. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde - met vele anderen - de moord een aanslag op de rechtsstaat.