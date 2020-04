Oproep tot vrijdaggebed klinkt vanaf tientallen moskeeën

Op tientallen plekken in Noord-Holland, Flevoland en Friesland is vrijdag de oproep tot het islamitische middaggebed te horen. Die klinkt vanaf bijna veertig moskeeën in onder meer Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Zaandam, Alkmaar, Hoorn, Leeuwarden, Heerenveen en Emmeloord.

„We doen dit om onze samenleving een hart onder de riem te steken en wij vragen onze Schepper om ons bij te staan, en ons standvastig te laten zijn in deze lastige periode”, laat de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland weten. Met de lastige periode doelen de moskeeën op de coronacrisis. „Wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken en in het bijzonder de medewerkers in de gezondheidszorg, jullie zijn onmisbaar.” De Blauwe Moskee in Amsterdam, die al langer de oproep tot gebed laat horen en die vrijdag ook meedoet, heeft zichzelf beschikbaar gesteld als noodopvang voor coronapatiënten wanneer ziekenhuizen de stroom zieken niet meer aankunnen.

De oproep tot gebed, de azan, begint om 14.00 en duurt tot 14.05 uur. De muezzin roept via luidsprekers om dat Allah de grootste is en dat Mohammed zijn profeet is. Normaal gesproken zegt hij vervolgens dat de gelovigen zich naar de moskee moeten haasten, maar nu roept hij ze op om thuis te bidden. Vanwege de coronabeperkingen zijn gebedsdiensten in moskeeën voorlopig niet toegestaan.