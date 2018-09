Oproep politie tegen sexting opmerkelijk

Stop met sexting. Die opmerkelijke oproep deed de politie dinsdag in het AD. Tot nu toe klonk vooral de boodschap dat het versturen van seksueel getinte foto’s via sociale media hoort bij de ontwikkeling van jongeren. Prima, zeggen seculiere deskundigen, zolang ze het maar ‘veilig’ doen.

Minstens drie slachtoffers staan er elke dag bij de politie op de stoep. Het probleem van sexting is groot, zeker als je bedenkt dat we „het topje van de ijsberg zien”, zoals de Zeeuwse wijkagent Sjac van Eijzeren in juli in het Reformatorisch Dagblad zei.

Sexting is stoer en spannend. Gezond experimenteergedrag, zeggen deskundigen, dat een normaal onderdeel is van de seksuele ontwikkeling. Problematisch wordt het volgens hen pas wanneer pikante foto’s of filmpjes zonder toestemming worden verspreid. Onlinebeelden zijn onuitwisbaar.

Jongeren van wie de naaktbeelden op WhatsApp of Snapchat circuleren, zijn voor het leven getekend. Psychische problemen en zelfs zelfmoordpogingen kunnen het gevolg zijn. Daarom klinken ook veelvuldig waarschuwingen voor de gevaren van sexting. Inclusief een trukendoos om ellende te voorkomen.

Onherkenbaar

„Als je iets deelt, hoofd buiten beeld”, was bijvoorbeeld de boodschap van de campagne #geenhoofd van BNN. De omroep gaf jongeren tips en adviezen „hoe je een goeie anonieme naaktfoto maakt van jezelf, zodat je onherkenbaar blijft en de gevolgen in de hand houdt.”

Ook Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, vindt dat „jongeren goede voorlichting behoren te krijgen over de risico’s van het versturen van naaktbeelden en hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen”, staat op de website.

Tips zijn overal te vinden. Onder de kop ”Bang dat je naaktfoto’s uitlekken? Veilig sexten is echt niet zo moeilijk” verkondigde een seksuologe vorig jaar bij RTL Nieuws dat „pikante kiekjes wel degelijk kunnen bijdragen aan een spannender seksleven en een gezondere relatie.”

Bewustwording en het beperken van risico’s lijken voor velen het adagium te zijn. Dus stuur foto’s nooit door. Sla je eigen beelden veilig op. Zorg dat je anoniem blijft. Enzovoorts.

Maar onherkenbaarheid bestaat niet, zegt de politie nu. Op internet worden naaktfoto’s en de omgeving waarin ze zijn gemaakt tot in detail ontleed. Door bijvoorbeeld moedervlekken of tatoeages te vergelijken, kan de identiteit van een slachtoffer alsnog boven water komen.

Wettelijk gezien is sexting strafbaar: het maken, bezitten of verspreiden van seksueel getinte beelden van minderjarigen valt onder kinderporno. Justitie hanteert echter een gedoogbeleid als het uitwisselen van het beeldmateriaal met wederzijdse instemming gebeurt.

De politie roept het probleem liever radicaal een halt toe: stop helemaal met sexting.