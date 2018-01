Oproep om zandzakken te vullen bij Kampen

Vanwege het hoogwater in en rond Kampen heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta vrijwilligers opgeroepen om te komen helpen met het vullen van zandzakken. Dat gebeurt uit voorzorg, om de dijken bij de Kampereilanden te beschermen. Die dijken zijn „niet meer op hun sterkst, we waren al bezig met het versterken van de dijken”, legt een woordvoerder uit. Een concreet gevaar dat de dijken bezwijken is er volgens het waterschap niet.

De Kampereilanden zijn enkele eeuwenoude polders ten noorden van Kampen.

Ongeveer 150 mensen hebben de oproep van het waterschap gekregen. Het waterschap denkt dat driekwart van hen kan komen. Het Rode Kruis heeft ook een oproep verstuurd naar zijn burgernetwerk Ready2Help. Daar hebben vijftig mensen uit de regio laten weten dat ze willen komen.

Ook bij de stad Kampen worden voorzorgsmaatregelen genomen. Een kade wordt afgesloten. Bij de oude binnenstad gaan enkele wanden in de straten omhoog, om te voorkomen dat het centrum blank komt te staan.

Het water in onder meer de Overijsselse Vecht en het Zwartewater staat hoger dan gebruikelijk. Het water stroomt normaal gesproken het IJsselmeer in, maar dat kan niet doordat de stormvloedkering Ramspol in het Ketelmeer woensdagmiddag dicht is.