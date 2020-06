Oproep om Museum Rotterdam te behouden

Met een paginagrote krantenadvertentie roepen zaterdag meer dan tachtig musea de gemeenteraad van Rotterdam op om het Museum Rotterdam te behouden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wil het stadsmuseum opheffen omdat het niet vernieuwend genoeg zou zijn. De opstellers van de advertentie zijn het daar niet mee eens.

„Hier leren bewoners en bezoekers, kinderen en toeristen over de turbulente geschiedenis van de Maasstad. Museum Rotterdam vertelt al sinds 1905 het verhaal van de stad, een verhaal dat voortdurend vernieuwt en meegaat met de tijd. Want wie het heden wil begrijpen moet het verleden kennen”, betogen ze. Ze zijn een petitie begonnen gericht aan burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Onder de oproep staan, behalve grote namen als het Rijksmuseum en het Mauritshuis, ook vijf instellingen uit het buitenland: Stadsmuseum STAM uit Gent, Stadtmuseum Berlin, Museu d’Historia de Barcelona, City Museum Lisbon en City Museum Frankfurt. Ook 21 Rotterdamse musea en instellingen hebben het stuk ondertekend.

Eerder deze week nam Museum Gouda al een initiatief tot een brief aan het college en de raad. Die was mede-ondertekend door tientallen musea die ook onder de oproep in de krant staan. Museum Rotterdam krijgt jaarlijks 3,5 miljoen euro subsidie.