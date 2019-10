Oproep lezersverhalen 100 jaar radio

De honderdste verjaardag van de Nederlandse radio staat voor de deur. Op 6 november 1919 vond in ons land de eerste radio-uitzending plaats. Voor een artikel over 100 jaar radio is het Reformatorisch Dagblad op zoek naar verhalen van lezers over de radio.

Welke luistergewoonten waren er bij u thuis? Veranderde uw luistergedrag door de jaren heen? Welke programma’s vindt u interessant of waardevol? Welke radiomomenten herinnert u zich als de dag van gisteren?

Ook als u bewust niet naar radio luistert, horen we dat graag. Wat doet –of deed– u om de radio buiten de deur te houden?

U kunt uw verhaal tot uiterlijk maandag insturen via binnen@refdag.nl of via Reformatorisch Dagblad, Postbus 670, 7300 AR in Apeldoorn t.a.v. Laurens Sprakel.