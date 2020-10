Oproep: geef leraren en kinderleiders voorrang bij sneltest

Als Nederland de beschikking krijgt over sneltesten voor het coronavirus, moeten mensen die in het onderwijs en de kinderopvang werken voorrang krijgen. Met die gezamenlijke oproep komen dertien organisaties uit die sectoren dinsdag.

Onderwijs en kinderopvang zijn vitaal, omdat ze ervoor zorgen dat ouders aan het werk kunnen blijven en daarom is het belangrijk dat medewerkers snel getest kunnen worden en snel de uitslag horen, schrijven de organisaties in een collectieve brief aan de Tweede Kamer en de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid.

De brief is ondertekend door de vakbonden AOb, CNV Onderwijs en FvOv, de vereniging van schoolleiders AVS, de beroepsvereniging Lerarencollectief, de brancheverenigingen voor de kinderopvang BK en BMK, het expertisecentrum Lecso, de ouderverenigingen BOinK en Ouders & Onderwijs en de koepelorganisaties voor basisscholen (PO-Raad), middelbare scholen (VO-raad) en mbo’s (MBO Raad).