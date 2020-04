Oproep: door coronavirus voorzichtigheid geboden bij ramadan

Artsen en andere zorgverleners moeten mensen die meedoen aan de ramadan vanwege het coronavirus goed adviseren over medicijngebruik en over het meedoen aan het vasten. Deze oproep doet de multiculturele vereniging Assadaaka Community.

„Door deze coronacrisis is voor mensen met gezondheidsklachten voorzichtigheid geboden. Dit jaar hebben cliënten die meedoen aan de ramadan maar 6 tot 8 uur de tijd om eventuele medicatie in te nemen, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden. Voor met name diabetes- en hartpatiënten kan vasten daardoor gevaar opleveren”, aldus de Assadaaka Community. „Vraag uw cliënten of ze meedoen aan de ramadan en adviseer hen zo spoedig mogelijk over medicijngebruik tijdens de ramadan. In ieder geval voor de start van de ramadan.”

De ramadan begint op 24 april en duurt tot en met 23 mei. Moslims mogen in die periode van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken.