Oproep aan publiek om waterkwaliteit te meten

Iedereen in Nederland kan vanaf dinsdag de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen meten met een meetsetje van Natuur & Milieu. De organisatie roept samen met ASN Bank op tot dit onderzoek, omdat de kwaliteit van honderden wateren nog niet is opgemeten. Het meetsetje waarmee in de buurt monsters kunnen worden genomen, is gratis.

In het setje zitten een reageerbuis, lakmoespapiertjes, een handleiding en een boekje met fabels over watermonsters. Het publiek wordt gevraagd juist nu het water te checken, omdat de diversiteit aan planten en dieren in de zomer het grootst is. Ook zorgt het warmere weer voor algen in het water, die direct gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. De opgemeten gegevens kunnen worden doorgegeven op de website van Natuur & Milieu.

De overheid monitort in Nederland vooral de grotere wateren. Uit onderzoek bleek eerder al dat de kwaliteit van deze plassen onvoldoende is.