Oproep aan media: blijf weg bij DNA-onderzoek

Burgemeester Arno Verhoeven van de Limburgse gemeente Leudal doet een dringend beroep op de media weg te blijven uit Heibloem, als daar DNA van inwoners wordt afgenomen bij het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. Media-aandacht zou mogelijk mensen afschrikken, aldus Verhoeven. De DNA-afname in Heibloem is op 24 februari.

,,Onze inwoners van Heibloem hebben duidelijk te kennen gegeven zoveel mogelijk in de luwte te willen deelnemen aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Ik begrijp en respecteer dit volkomen. Aanwezigheid van de media wordt in Heibloem niet op prijs gesteld en heeft mogelijk een negatief effect op de bereidheid tot deelname. Ik doe als burgervader van Heibloem dan ook een nadrukkelijk appel op de media om de behoefte van onze burgers te respecteren en de afnameperiode in Heibloem in alle rust te laten geschieden.’’

De elfarige Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Een dader is nooit gevonden, maar wel DNA-sporen. Eerder werden die sporen al vergeleken met de 270.000 profielen in de Nationale DNA-databank. Dat leverde geen resultaat op.