Oprichting Drents gasberaad afgeblazen

De aangekondigde oprichting van een Drents gasberaad gaat niet door. Dat heeft initiatiefnemer John Franke van de lokale partij Leefbaar Tynaarloo dinsdag laten weten.

Sinds Leefbaar Tynaarloo het voornemen voor een gasberaad naar Gronings voorbeeld had gelanceerd was er in de kop van Drenthe een discussie ontstaan of de lokale partij wel de aangewezen organisatie was om de „kar van een Drents Gasberaad te trekken.”

„Die discussie heeft ertoe geleid dat wij na goed overleg met de andere initiatieven in Drenthe en overleg met het Groninger Gasberaad, hebben besloten voorlopig af te zien van het opzetten van Drents Gasberaad”, aldus Franke.

Het andere initiatief is het Platform Mijnbouwschade dat zich bezig gaat houden met schade door mijnbouwactiviteiten in het algemeen. Woensdag wordt het platform officieel opgericht.