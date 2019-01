Oprichter Holland Herald leeft nog

Jean-Jacques van Belle leeft nog. De oprichter van Holland Herald, het ‘in-flight magazine’ (boordtijdschrift) van KLM, blijkt in december zelf zijn overlijdensadvertentie te hebben laten zetten in enkele kranten. Dat schrijft NRC, die hem sprak in Albanië.

Van Belle vertelt dat hij „eigen regie” wilde over het einde van zijn leven, en daarom pillen innam waarvan hij dacht dat ze dodelijk waren. „Maar ik werd gewoon weer wakker.” Waarom hij naar Albanië is gegaan kan hij niet uitleggen.

Voormalig medewerker Rick Wilson van Van Belle liet in december aan het ANP weten dat hij was overleden.