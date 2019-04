Oprichter fotografiemuseum Foam vertrekt

De oprichter en directeur van Foam, Marloes Krijnen, gaat na achttien jaar weg bij het Amsterdamse fotografiemuseum. Ze wordt binnenkort 65 en vindt het tijd voor een „nieuwe levensfase”. Foam krijgt vanaf 1 september een nieuwe tweekoppige directie: Marcel Feil als artistiek directeur en Nynke de Haan als zakelijk directeur.

Beiden zijn momenteel al adjunct-directeur bij het museum. Volgens Ingo Uytdehaage, voorzitter van het bestuur van de stichting Foam, heeft het museum zich onder leiding van Krijnen ontwikkeld tot „een culturele organisatie die zich in binnen- en buitenland kan meten met de top binnen het fotografische veld”.

Krijnen begon in 2001, nadat de gemeenteraad haar plan had gesteund voor de oprichting van een fotografiemuseum. In 2002 opende Foam met het doel zoveel mogelijk mensen te informeren en inspireren door het tonen van alle facetten van fotografie. Het museum trekt inmiddels zo’n 200.000 bezoekers per jaar.