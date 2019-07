Oprichter 113 Zelfmoordpreventie overleden

De oprichter van van 113 Zelfmoordpreventie Jan Mokkenstorm (1962) is maandag overleden, heeft de hulplijn en website maandag laten weten. Psychiater Mokkenstorm richtte 113 Zelfmoordpreventie in 2009 op omdat een taboe rustte op praten over zelfmoord of gedachten aan een zelfverkozen dood.

Mokkenstorm studeerde geneeskunde in Maastricht en werd in de Valeriuskliniek in Amsterdam opgeleid tot psychiater en psychotherapeut. Hij was naast directeur van 113 waarnemend geneesheer-directeur bij GGZingeest, waar hij zich ook met zelfmoordpreventie bezighield en met patiƫntveiligheid. In maart van dit jaar promoveerde Mokkenstorm met een proefschrift over strategieƫn om zelfmoord te voorkomen. Hij was erelid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.