‘Oppositie’ Woudenberg suggereert alternatieve coalitie

De mogelijk toekomstige oppositie in Woudenberg, SGP (3 zetels), CDA (2) en PvdA-GroenLinks (2), hebben de ChristenUnie (2), dat nu onderhandelt met GemeenteBelangen Woudenberg (GBW, 5) en VVD (1) een alternatieve coalitie gesuggereerd. Dit zou dan een coalitie worden met CDA (2), CU (2) en PvdA-GroenLinks (2) met gedoogsteun van de SGP (3).

De SGP wil hiermee de positie van de ChristenUnie in de onderhandelingen met GBW en VVD versterken met het punt van de zondagsrust, schreef De Woudenberger vorige week. GBW en VVD zijn voor de koopzondag. Ook wil de SGP de huidige CDA-wethouder Gijs de Kruif liefst handhaven.

Renswoude

De beoogde wethouders in Renswoude zijn bekend. Dat zijn Sander van ’t Foort (ChristenUnie), Marieke Teunissen (VVD ) Arnout Wijs (Dorpsbelang). Ze krijgen alle drie een deeltijdfunctie en worden op 29 mei beëdigd.

Hardenberg

In Hardenberg zijn de namen van de beoogde wethouders bekend na het sluiten van een akkoord op hoofdlijnen. Het zijn Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA).

Ede

De SGP, die in Ede als grootste partij niet mag meedoen in het nieuwe college, heeft maandag een tienpuntenplan gepresenteerd. De partij bepleit onder meer zondagsrust in Bennekom en de andere dorpen.

Het stoort de SGP dat in de collegevorming twee keer een blokkade is opgeworpen tegen een college waarin de drie grootste partijen, SGP, CU en CDA, zouden deelnemen. „Bewust is een scheiding en tegenstelling gecreëerd tussen christelijk en niet-christelijk. (...) Dat is zorgelijk en ronduit stuitend”, aldus fractievoorzitter Nico van der Poel en raadslid Arnold Versteeg. „De vraag kan gesteld worden in hoeverre je democratisch bent als je op deze wijze blokkades oplegt.”