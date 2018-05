Oppositie: winkels zondag open in alle dorpen van Kapelle

De gemeenteraad van het Zeeuwse Kapelle nam dinsdagavond nog geen besluit over een collegevoorstel om winkels in de kern Wemeldinge toe te staan elke zondag hun deuren te openen. De beslissing moet nu vallen in de vergadering van dinsdag 29 mei.

De oppositiepartijen gaven aan dat het plan van het college niet ver genoeg gaat. Als in Wemeldinge de openingstijden worden verruimd, moet dat ook in Kapelle en de overige dorpen in de gemeente gebeuren, vinden Gemeentebelang, D66 en PvdA.

Het college van CDA, VVD en SGP wil –met een ”tegen” van SGP-wethouder Kleppe– de onbeperkte zondagsopenstelling in Wemeldinge invoeren om het dorp aan de Oosterschelde nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. Met zijn jachthaven, vakantiehuisjes en campings is het geliefd bij vakantiegangers. Er komen ook veel duikers. Belgische toeristen vinden het maar vreemd dat ze op zondag geen boodschappen in Wemeldinge kunnen doen, zei VVD-wethouder Herselman onlangs in de PZC.

Fractievoorzitter Ganseman van Gemeentebelang kondigde aan dat zijn partij, D66 en PvdA op 29 mei een amendement zullen indienen om te bewerkstelligen dat in de hele gemeente Kapelle ondernemers straks zelf kunnen bepalen of ze wel of niet op zondag open zijn. De voltallige oppositie zal in ieder geval tegen het nu ingediende raadsvoorstel stemmen, verwachtte hij.

Het zou kunnen betekenen dat er dan niets verandert, zegt SGP-raadslid Keurhorst. Op dit moment mogen winkels in Wemeldinge maximaal twaalf zondagen per jaar open zijn. Keurhorst: „De twee SGP-raadsleden zullen tegen het raadsvoorstel stemmen en dan zijn er twee stemmen vanuit de oppositie nodig om het college aan steun van een meerderheid te helpen.” Volgens Keurhorst blijkt uit niets dat de bevolking van Wemeldinge de ruimere winkeltijden wenst. In de praktijk zouden vooral de plaatselijke Spar-supermarkt en de bakker ervan profiteren, maar de SGP-fractie is beducht voor druk op andere winkels om mee te doen terwijl die in hun hart niet willen. „Vanaf de Schepping heeft God de mens een rustdag gegeven, die is bevestigd in de Tien Geboden. Die gelden niet alleen voor christenen, maar voor de hele samenleving. In deze dagen is de rust van de zondag vooral ook gezinnen waarvan beide ouders in wisselende uren werken tot zegen.”