Oppositie Utrecht zoekt naar erkenning

Provinciale Staten Utrecht vergaderden maandag vijftien uur lang over het functioneren van Gedeputeerde Staten. Betrokken Statenleden blikken terug en kijken vooruit.

Wat is er aan de hand?

De gedeputeerden van de provincie Utrecht hebben volgens de oppositie geen grip op het ambtelijk apparaat, met veel uitglijders tot gevolg. Zo gaat de Uithoflijn, de tramlijn van Utrecht Centraal naar universiteitscampus De Uithof, ruim 400 miljoen euro in plaats van de begrote 300 miljoen kosten. „Bezopen. De lijn is nu per meter het duurste stukje tramlijn van Nederland”, zegt Arne Schaddelee, voorzitter van de ChristenUnie-Statenfractie desgevraagd. Ook is een reeks aan fouten gemaakt bij de voorgenomen verkoop van bouwkavels op de voormalige militaire vliegbasis in Soesterberg. „Dit project is zo simpel. Iedereen kan vier bouwkavels verkopen, maar deze gedeputeerde blijkbaar niet.”

Hoe verliep het debat?

Gedeputeerde Mirjam Maasdam (CDA) overleefde ternauwernood een motie van wantrouwen. De coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks bleef haar steunen, al was het niet van harte. „Ik betreur het dat veel collega’s geen vertrouwen meer hebben in Maasdam. Wij hebben haar het voordeel van de twijfel gegeven”, aldus Niels Hoefnagels (D66). Schaddelee ziet dat de coalitie „in de ontkenningsfase” zit. „Echt ontluisterend dat ze de problemen niet erkennen. Wij zien een patroon in het optreden van Maasdam. De coalitie blijkbaar niet.”

Wat is de uitkomst?

Maasdam blijft op haar post. Maar ook de coalitie ziet wel in dat ze geen sterke positie heeft. „Het vertrouwen is mager. Ze moet heel hard haar best gaan doen om het vertrouwen terug te winnen”, zegt Hoefnagels. De gedeputeerde wilde zelf niet terugblikken op het debat. „Het was een uitputtende dag. Het moet allemaal nog even bezinken”, meldt haar persvoorlichter. Schaddelee vindt het onbegrijpelijk dat ze blijft zitten: „Ze is ongeschikt voor het openbaar bestuur. Ze leest haar stukken niet. Een voorleesmoeder die opleest wat ambtenaren opschrijven.”

Is er nog vertrouwen in het bestuur?

Hoefnagels ziet voldoende perspectief: „De ambtelijke organisatie heeft veel andere projecten goed uitgevoerd. Dan kunnen we niet per definitie zeggen dat niets goed is.” Schaddelee verzucht over het aanblijven van Maasdam dat dit „geen overleven, maar laten bungelen” is. Hij noemt het een coalitiebelang dat ze niet opstapt. „De coalitiepartijen zien het niet zitten om drie maanden voor de verkiezingen een gedeputeerde weg te sturen. Het CDA dreigde zelfs uit de coalitie te stappen als ze niet mocht blijven. Ongegeneerde machtspolitiek.” Lichtpuntje voor vertrouwen in het bestuur voor de CU is gedeputeerde Dennis Straat (VVD), die een „verrijking voor de bestuurscultuur” is.

Hoe nu verder?

De D66-voorman verwacht dat de oppositie niet gaat dwarsliggen. „Ik neem aan dat ze niet tegen alles gaan stemmen wat Maasdam doet. Ik ken ze als constructief.” Schaddelee telt af tot de verkiezingen. „Ze staat weer op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Echt niet te geloven.” Op initatief van de CU-fractie is afgesproken dat in januari een heidag met gedeputeerden, Statenleden en de ambtelijke top over integriteit wordt gehouden. Schaddelee hoopt op erkenning van de problemen die er zijn. „Daar begint alles mee, willen we deze zieke cultuur verbeteren.”