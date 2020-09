Oppositie mist onderbouwing voor investeringsaftrek bedrijven

De oppositie in de Tweede Kamer is verbolgen dat het kabinet nog geen uitwerking of onderbouwing heeft gegeven voor een plan om grote bedrijven die investeren een belastingkorting te geven. „Dat is wel een probleem”, zei PvdA-leider Lodewijk Asscher voor aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen. „Wij willen heel graag kunnen beoordelen hoeveel banen dat oplevert.”

Minister-president Mark Rutte liet weten dat het voorstel nog niet helemaal af is, en pas op 5 oktober naar de Tweede kamer wordt gestuurd. „Dat geldt voor meer dingen die in de begroting zitten”, aldus de premier. „Niet alles is al helemaal uitgewerkt.” De maatregel kan dan in detail besproken worden bij de parlementaire behandeling van het belastingplan voor 2021.

„Dit gaat niet over een kleinigheid, dit gaat om 2 miljard euro”, wierp fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks tegen. Hij riep het kabinet op in ieder geval met meer informatie over de brug te komen. „Ook al is het niet af, geef dan in ieder geval meer inzicht dan wat er nu ligt.” Ook Lilian Marijnissen (SP), Geert Wilders (PVV) en Farid Azarkan (DENK) sloten zich daarbij aan.

„U heeft uw punt gemaakt”, zo beëindigde Kamervoorzitter Khadija Arib de discussie. „De informatie komt naar de Kamer, maar dan op 5 oktober.”