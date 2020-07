Oppositie Curaçao houdt beëdiging nieuwe parlementariër tegen

Op Curaçao is maandagochtend (lokale tijd) voor de tweede keer in korte tijd een vergadering van het parlement niet doorgegaan. Vrijdag 24 juli waren er niet voldoende Statenleden ingeschreven, maandagochtend gebeurde dat opnieuw. De oppositie boycot de vergaderingen.

De coalitiepartijen hebben momenteel geen meerderheid in het parlement, nadat vorige maand oud-Statenvoorzitter William Millerson van de coalitiepartij PAR was overleden. Rennox Calmes, van de kleine coalitiepartij PIN, trok eerder deze maand zijn steun aan de regering in. Hij gaat verder als onafhankelijk parlementslid. Er zijn momenteel maar twintig parlementariërs, tien daarvan steunen de coalitie.

Als gevolg van de boycot kan Shaheen Elhage niet worden benoemd namens de PAR. Eerder probeerde die partij oud-minister Marilyn Alcalá-Wallé te laten benoemen. Die diende wel haar geloofsbrieven in, maar trok zich daarna terug. Een deel van de oppositie wil eerst meer duidelijkheid over die zaak, voordat ze een nieuwe parlementariër laten beëdigen.