Oppositie Curaçao heeft forse kritiek op akkoord met Nederland

De twee grootste oppositiepartijen op Curaçao hebben maandag hard geoordeeld over het akkoord dat Nederland en Curaçao maandag hebben getekend over een derde coronasteunpakket voor het eiland. Het land krijgt een lening van 50 miljoen euro en daarnaast voor meer dan 75 miljoen euro aan giften voor het onderwijs, versterking van de rechtsstaat en een beter investeringsklimaat. Maar volgens MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas krijgt Curaçao welbeschouwd weinig geld in vergelijking met hoeveel het moet inleveren.

In het akkoord is afgesproken dat Nederland Curaçao gaat ondersteunen bij structurele hervormingen. Daarvoor wordt een Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan opgericht dat samen met de ministeries op Curaçao de hervormingen verder gaat uitwerken. Volgens Pisas betekent dit dat Curaçao de komende zes jaar veel minder te zeggen heeft over het eigen beleid. Met het akkoord levert Curaçao volgens hem veel autonomie in. Ook stelt Pisas dat het huidige akkoord niet veel verschilt van het oorspronkelijke voorstel dat Nederland vier maanden geleden aanbood en dat het Curaçaose kabinet toen in felle bewoordingen weigerde.

Leider van oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur, Amparo dos Santos, noemt het akkoord „een verkiezingsstunt voor de coalitie”. Volgens Dos Santos helpt de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops de coalitiepartijen MAN en PAR om een goede indruk te maken voor de komende verkiezingen die staan gepland op 19 maart 2021. Maar volgens Dos Santos zou Knops er beter aan doen het geld rechtstreeks aan de bevolking te geven in plaats van aan „de boevenbende die nu de regering vormt”.