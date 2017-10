Oppositie begint „beweging tegen hogere btw”

De linkse oppositie-in-wording en een aantal maatschappelijke organisaties lopen te hoop tegen de aanstaande verhoging van de btw. Ze willen de samenleving mobiliseren om een stokje te steken voor de maatregel, waardoor bijvoorbeeld boodschappen, medicijnen, boeken en uitstapjes duurder worden. De actie lijkt een nieuw voorbeeld van de linkse samenwerking tegen het aanstaande kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waaraan GroenLinks, SP en de PvdA zeggen te willen werken.

Van de ‘brede beweging’ maken naast de drie partijen ook vakbonden, de Patiëntenfederatie, ouderenorganisatie ANBO, de Fietsersbond en vertegenwoordigers van de groentesector, kunstenaars en boekverkopers deel uit. De belastingverhoging van 6 naar 9 procent op de aankoop van hun producten of diensten moet van tafel, vindt het verbond. De coalitie wijst erop dat het leven van gewone mensen duurder wordt, terwijl grote bedrijven juist minder belasting gaan betalen.

Opiniepeilingen duiden erop dat ook kiezers kritisch zijn over de btw-verhoging. In een peiling van I&O Research was dit het punt waar de meeste van de 1370 ondervraagden negatief op reageerden: acht op de tien zijn tegen de maatregel. Van het opiniepanel van EenVandaag verwacht 45 procent er financieel op achteruit te gaan, ook al staat in de ‘koopkrachtplaatjes’ van Rutte III dat alle groepen erop vooruitgaan. Het hogere btw-tarief wordt het vaakst genoemd als verklaring. Werklozen, mensen met een laag inkomen en ouderen met een pensioen zijn het somberst, mensen met een hoger inkomen zijn positiever gestemd.