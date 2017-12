Oppassen voor gladde weggedeelten

Door bevriezing van natte weggedeelten kan het op sommige plekken glad zijn. Daarvoor waarschuwt het KNMI dat voor heel het land, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel heeft afgegeven. De waarschuwing houdt tot halverwege de ochtend stand.

Volgens Weeronline moet in de middag en avond tevens rekening worden gehouden met sneeuw. „Vooral in hoger gelegen gebieden zoals de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de Sallandse heuvelrug, de Limburgse heuvels en langs de Duitse grens kan het tijdelijk wit kleuren en glad worden. In het westen en zuidwesten valt hoofdzakelijk regen”, aldus het Weeronline.