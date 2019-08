Oppasouder dode baby langer vast

De 34-jarige man die ruim twee weken geleden opnieuw werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een baby in oktober 2017 in Brunssum mag in ieder geval nog zestig dagen worden vastgehouden. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Limburg bepaald, meldt het Openbaar Ministerie.

De man werd samen met een 32-jarige vrouw opgepakt. De twee waren de oppasouders van de baby, die in hun huis omkwam. De vrouw werd een paar dagen na haar arrestatie weer vrijgelaten.

Het tweetal werd half augustus aangehouden op basis van een nieuw rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De man en vrouw zaten eerder al ruim twee maanden vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de baby. Ze ontkenden er iets mee te maken hebben. Uit het eerste autopsierapport bleek het kind te zijn doodgeschud.