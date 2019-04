Een kettingbotsing heeft woensdag aan het eind van de middag tot oponthoud geleid op de A2. De snelweg was in zuidelijke richting afgesloten bij knooppunt Oudenrijn. Even na 18.00 uur werd de weg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.

Bij het ongeluk waren zes voertuigen betrokken. Meerdere mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Vanaf Vinkeveen stond er een file van ongeveer 15 kilometer.