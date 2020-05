Opnieuw zoekactie naar vermiste surfer Scheveningen

Met paarden, honden, quads en zo’n dertig vrijwilligers zoekt opsporingsorganisatie SAR Nederland zondag het strand van Scheveningen af naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama op 11 mei. Vanwege de ruigere weersomstandigheden is het waterteam thuisgebleven. „We moeten niet zelf in de problemen komen”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

De hoop is dat door de harde wind het lichaam van de laatste vermiste surfer, een 23-jarige man uit Delft, is aangespoeld. „Onze slogan is vandaag: de zee geeft, de zee neemt, en vandaag is het tijd dat de zee geeft en hij terugkomt”, aldus de woordvoerder.

SAR Nederland wordt volgens de woordvoerder door de politie gevraagd te assisteren bij zoektochten naar vermisten. Dat kan op het land of in het water zijn. „We doen alles vrijwillig en betalen alles zelf.”

De zoektocht begint vanaf de pier van Scheveningen. „Vanaf daar gaan we alle kanten uit.” Een eindtijd is er vooralsnog niet. „Zolang de honden niet moe zijn en we zelf nog kunnen lopen, gaan we door.”