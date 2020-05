Opnieuw zes jaar cel geëist voor werken in drugslab Wateringen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag opnieuw een celstraf van zes jaar geëist tegen twee Mexicaanse mannen voor vermeende betrokkenheid bij grootschalige productie en bezit van drugs in een bedrijfspand in Wateringen. In het pand waren honderden kilo’s drugs gevonden, waaronder crystal meth. De straatwaarde bedroeg ongeveer 80 miljoen euro.

De 59-jarige Jose A. A. en de 54-jarige Saul A. werden februari vorig jaar aangehouden in het lab, samen met medeverdachte Jesus P. V. De rechtbank in Den Haag behandelde zijn zaak maandag. Ook hij hoorde zes jaar eisen. Volgens zijn advocaat is hij slachtoffer van mensenhandel. Hij werd naar Nederland gehaald en moest in het drugslab werken. Als hij dat niet deed, zou hem en zijn familie wat worden aangedaan. De uitspraak is op 26 mei.

De zaak van de andere verdachten - een Rotterdammer en twee mannen uit de Dominicaanse Republiek - is op een later moment. Zij zitten niet vast.

Afgelopen maart werden drie Mexicanen tot vier jaar cel veroordeeld voor het maken van grote hoeveelheden crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. Afgelopen vrijdag ontmantelde de politie een groot drugslab in het Gelderse dorp Achter-Drempt (gemeente Bronckhorst). Daar werden een Colombiaan, Amerikaan en Mexicaan aangehouden.