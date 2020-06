Opnieuw werkstraffen geëist voor wangedrag in Oranjekazerne

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep opnieuw werkstraffen geëist voor wangedrag op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Militairen werden op de kazerne bedreigd en aangerand, meent het OM.

In 2013 kwam naar buiten dat er bij de Luchtmobiele Brigade militairen mishandeld en bedreigd werden. „Ik ben misbruikt, vernederd en sadistisch mishandeld. Er is over me heen gepist”, zei een van de aangevers woensdag in het gerechtshof in Arnhem. De rechtbank Gelderland achtte in 2019 de misstanden bewezen, maar zag geen bewijs voor betrokkenheid van vijf verdachten.

Het OM ging in beroep in vier gevallen, waarvan twee zaken woensdag dienden. Tegen een korporaal en een inmiddels ex-militair werden net als bij de rechtbank werkstraffen van 180 en van 40 uur geëist.

Korporaal Mitchel K. (30) zou aangevers bedreigd hebben met een mes nadat ze over de wantoestanden ‘geklikt’ hadden. Kevin W. (34) ging volgens het OM tijdens een oefening in Duitsland over de schreef. Twee aangevers werden door brigadeleden op de grond geklemd waarna hij met zijn blote kont op hun gezichten ging zitten. Het werd binnen de Luchtmobiele Brigade volgens het OM als grap gezien, maar de advocaat-generaal noemde het een militaire aanranding. De rechtbank meende dat de verklaringen van de aangevers niet op elkaar aansloten. De advocaat-generaal zag juist grote overeenkomsten. Ten onrechte is volgens hem bewijs opzij geschoven. De grenzen binnen de kazerne waren zoek, zei hij.

De verdachten ontkennen elke betrokkenheid bij wangedragingen. Volgens hun advocaat zijn veel verklaringen van aangevers ongeloofwaardig. De bedreigingen en mishandelingen hebben niet plaatsgevonden, zei ze.

Donderdag dient het hoger beroep tegen twee andere verdachten.