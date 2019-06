Opnieuw waterlekkage in Rotterdam Overschie

In de Rotterdamse wijk Overschie is donderdag opnieuw een grote waterlekkage ontstaan. Op de Pieter van Aschstraat ontstond een breuk in de waterleiding en kwam de straat blank te staan. Volgens waterbedrijf Evides is de lekkage gestopt en is het water van de straat af. Wel ligt er veel zand dat door het stromende water is meegenomen.

De brandweer heeft uit voorzorg drie woningen ontruimd. Er worden loopplanken gelegd zodat de bewoners weer naar huis kunnen, mits het veilig is en er niets is verzakt. 160 adressen zitten zonder water. Evides regelt een tijdelijk tappunt.

Woensdag deed zich een paar straten verderop ook al een waterleidingbreuk voor. Daardoor ontstonden verzakkingen die weer leidden tot een breuk in een gasleiding.

Of de twee lekkages in Rotterdam verband met elkaar houden, kan de woordvoerster van Evides niet zeggen. "We onderzoeken dat. Wel is het zo dat er bij een een grote lekkage ineens veel reuring in de leiding ontstaat, er stroomt veel meer water doorheen dus de druk neemt toe. Als er een al wat zwakkere plek in de leiding zit, kan het daarna tot een nieuwe lekkage leiden. Maar dat weten we nu nog niet."