Opnieuw wapens gevonden in operatie Alfa

Opnieuw zijn er wapens gevonden in de zogenoemde Operatie Alfa, een politieonderzoek naar een criminele familie in Oss. Nu gaat het om onder meer drie kalasjnikovs, drie mitrailleurs, een geweer en drie andere vuurwapens. De politie meldde maandag dat de wapens zijn gevonden in een verborgen ruimte in een busje. Dat was vrijdag in beslag genomen bij een bedrijf in Oss.

Afgelopen twee weken zijn in het kader van de operatie meerdere invallen gedaan, onder meer in een woonwagenkamp in Lith (eveneens Noord-Brabant), een woning in Oss en een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar. Ook waren er doorzoekingen in Berghem, Macharen en Oijen en werd een woonwagenkamp in Oss doorzocht.

Inmiddels zijn er behalve wapens, ook geld, drugs en mogelijke explosieven gevonden. Ook zijn meerdere mensen aangehouden. Onder hen is de 48-jarige Martien R., die geldt als de 'godfather' van Brabant. De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en grootschalige drugshandel.

Bij Operatie Alfa, die een actie is tegen zogenoemde ondermijnende criminaliteit, zijn honderden medewerkers "zichtbaar en onzichtbaar" betrokken, aldus de politie eerder over de actie.