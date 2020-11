Opnieuw vier arrestaties om vuurwerk in Arnhemse wijk Geitenkamp

De politie heeft in de Arnhemse wijk Geitenkamp opnieuw vier mensen gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de vuurwerkoverlast die de wijk al dagen in de greep houdt. Drie arrestanten hadden maandagavond vuurwerk bij zich en de vierde zou zich schuldig hebben gemaakt aan belediging, aldus de politie. In totaal zijn er nu elf arrestaties verricht.

Al bijna een week gaan groepen voornamelijk jongeren de straat op om te gooien met zware knallers als nitraten en cobra’s. Er worden ook brandjes gesticht en vernielingen gepleegd. De onrust in de Geitenkamp trekt ook inwoners van andere wijken aan.

De jongeren zouden volgens de politie en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zijn opgestookt door berichten op sociale media om te protesteren tegen het vuurwerkverbod dat het kabinet heeft ingesteld. Marcouch heeft geen enkel begrip voor de onruststokers en noemt het „ontoelaatbaar wat daar gebeurt”.

De politie was maandagavond zeer opvallend aanwezig in de Geitenkamp. Dat gaat dinsdagavond zo nodig weer gebeuren volgens een woordvoerster. Er is volgens haar voortdurend contact met de gemeente om „de zaak goed onder controle te houden”. Ook sociale wijkteams en jongerenwerkers lopen rond om ouders aan te spreken op het gedrag van hun kind.