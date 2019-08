Opnieuw verstekelingen in koelwagen ontdekt

De marechaussee heeft dinsdagavond in Hoek van Holland 21 verstekelingen ontdekt in een koelwagen. Vermoedelijk komen ze uit Vietnam. In de groep bevonden zich ook kinderen. Ze zijn in goede gezondheid.

Twee weken terug werden in Hoek van Holland ook al vijftien Vietnamezen aangetroffen die illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken in een koelwagen.

De groep van dinsdagavond werd gevonden nadat een speurhond was aangeslagen. De marechaussee heeft de 25-jarige vrachtwagenchauffeur aangehouden. Hij komt uit Ierland en wordt verdacht van mensensmokkel.

Dezelfde dag hield de marechaussee ook een 47-jarige Poolse trucker aan, omdat in zijn vrachtwagen twee Irakese mannen verstopt zaten tussen een lading wasmachines.