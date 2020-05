Opnieuw verdachte liquidatieproces Taghi op vrije voeten

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag opnieuw het voorarrest van een verdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo opgeschort. Het gaat om Zaki R., een broer van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het proces. Saïd R. wordt door justitie beschouwd als de rechterhand van de onbetwiste hoofdverdachte in het proces, Ridouan Taghi.

Taghi en zestien medeverdachten worden verdacht van het plegen van een reeks liquidaties. Een van de redenen voor de rechtbank om Zaki R. voorlopig vrij te laten is zijn kleinere rol in het geheel. Volgens R. zelf heeft hij helemaal niets met moorden te maken.

Vorige week schorste de rechtbank ook al een verdachte uit diens voorarrest. Het totaal aantal verdachten dat op vrije voeten verkeert komt met R. op vijf.

Hoofdverdachte Taghi werd in december opgepakt in Dubai, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. Saïd R. is in februari gearresteerd in Colombia. Hij zit daar vast in afwachting van zijn uitlevering.